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Англия
01 октября 2022, 11:34 |
139
0

Клубы АПЛ могут провести товарищеские матчи во время ЧМ

Игроки, которые не поедут в Катар, не будут простаивать

01 октября 2022, 11:34 |
139
0
Клубы АПЛ могут провести товарищеские матчи во время ЧМ

Клубы АПЛ планируют во время паузы на чемпионат мира-2022 провести ряд товарищеских матчей. В них примут участие игроки, которые не отправятся в Катар.

После 13 ноября, когда участники ЧМ-2022 отправятся в Катар, клубы дадут игрокам две недели отпуска. После этого пройдут 4-недельные сборы, в рамках которых и будут проведены эти товарищеские матчи.

Часть матчей будет проходить со зрителями на трибунах, часть – за закрытыми дверями. Сам чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Источник Daily Mail
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