Украина. Премьер лига01 октября 2022, 10:00 |
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Минай U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Украины U-19
01 октября 2022, 10:00 |
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В субботу, 1 октября, состоится матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд U-19, в котором «Минай» примет киевское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 12:30.
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