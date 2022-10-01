Александр РЫБКА: «Матч против Шахтера будет для нас проверкой»

Голкипер «Металлиста» Александр Рыбка поделился мыслями о предстоящем матче харьковчан против «Шахтера».

«За каждую команду дают 3 очка, поэтому мы готовимся как к каждой игре. Все понимают, что игра будет интересной, мы к ней готовились две недели, команда сейчас в хороших кондициях. На поле мы будем пытаться выложиться на все сто процентов и получить тот результат, которого ждут все харьковские болельщики. Есть какие-то эмоции, потому что я провел хороший отрезок карьеры в «Шахтере», играл в Лиге чемпионов. Потому мне интересно встречаться сейчас с этим соперником. Приложу максимум усилий для того, чтобы команда положительно закончила игру.

В «Шахтер» пришел новый тренерский состав, немного изменился рисунок игры у них, молодые и перспективные футболисты, играющие за молодежную и национальную сборную. Это будет для нас проверка, проверить силы на команде, участвующей в матчах Лиги чемпионов. К нам пришел новый игрок Чайковский, мы хорошо поработали и считаю, что мы готовы к игре на сто процентов».

Матч «Металлист» – «Шахтер» состоится в субботу, 1 октября.