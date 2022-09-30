Рома заинтересовалась Малиновским

Украинский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Руслан Малиновский заинтересовал «Рому».

Сообщается, что команда Жозе Моуриньо внимательно следит за ситуацией вокруг украинца и попросила посредника изучить возможность переезда Малиновского в столицу Италии на условиях бесплатного трансфера.

Отметим, что Руслан перешел в «Аталанту» из «Генка» 3 года назад. За это время он сыграл 129 матчей во всех турнирах, отличился 29 голами и отдал 27 результативных передач.