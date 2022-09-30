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Италия
30 сентября 2022, 22:30 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:34
647
0

Рома заинтересовалась Малиновским

Украинец может сменить клубную прописку

30 сентября 2022, 22:30 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:34
647
0
Рома заинтересовалась Малиновским
Instagram. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник итальянского клуба «Аталанта» Руслан Малиновский заинтересовал «Рому».

Сообщается, что команда Жозе Моуриньо внимательно следит за ситуацией вокруг украинца и попросила посредника изучить возможность переезда Малиновского в столицу Италии на условиях бесплатного трансфера.

Отметим, что Руслан перешел в «Аталанту» из «Генка» 3 года назад. За это время он сыграл 129 матчей во всех турнирах, отличился 29 голами и отдал 27 результативных передач.

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Руслан Малиновский трансферы трансферы Серии A Аталанта Рома Жозе Моуриньо
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Источник Calciomercato.it
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