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  4. Владимир ШАРАН: «Было видно, что команда Динамо выглядит уставшей»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:03
1166
2

Владимир ШАРАН: «Было видно, что команда Динамо выглядит уставшей»

Главный тренер «Миная» – о предстоящей встрече с киевлянами

30 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 30 сентября 2022, 22:03
1166
2
Владимир ШАРАН: «Было видно, что команда Динамо выглядит уставшей»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился ожиданиями перед матчем 5-го тура УПЛ против «Динамо».

- Владимир Богданович, есть ли психологические последствия недавнего досадного поражения от «Львова»?
- Можно считать, что были в течение первых двух дней после игры. Увидели, что игроки очень расстроены таким результатом, потому что могли выиграть. Но в дальнейшем мы видим, что команда упорно работает на тренировках и главное, что травмированных нет.

Настраивать команду на такого соперника, как «Динамо», нет необходимости. Напротив, нужно успокоить ребят, чтобы они уверенно вышли на поле и показали футбол, на который мы способны на данном этапе.

- Неудачный старт «Динамо» в чемпионате делает киевлян более сложным соперником?
- Да конечно. Уверен, что тренерский штаб сделал выводы и сами игроки. И к этому поединку они наверняка подойдут в лучшей форме, чем были до этого. Потому что видно было, что команда выглядит уставшей. Но, опять же, основной обоймы команды не было этот период из-за матчей сборных, поэтому сложно сказать, в каком состоянии находится команда. Но психологически, наверное, киевляне понимают, что «Динамо» находится далеко не на той строчке, на которой должно находиться.

- Вы видели в работе уже двух голкиперов – Александра Бандуру и Германа Пенькова. Довольны ли вы их работой?
- От вратарского звена сейчас будет зависеть очень многое, потому что «Динамо» будет создавать много моментов. И, конечно, в таком поединке от вратаря очень многое зависит. Надеемся на квалификацию наших вратарей, но с тем, кто займет место в составе, определимся только завтра, – сказал Шаран.

Матч 5-го тура УПЛ «Минай» - «Динамо» состоится 2 октября, начало в 13:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо Владимир Шаран
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Источник ФК Минай
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Комментарии 2
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avk2307
Завтра глянемо... Але бажаю Динамо тільки перемоги
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+1
Veter
А теперь ещё все небритые будут.)
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0
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