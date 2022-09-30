Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Динамо посыпалось, причина в микроклимате»

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал неудачи киевского «Динамо» в чемпионате Украины и Лиге Европы.

«Я разочарован игрой «Динамо». Перед началом сезона считал, что киевляне покажут самый яркий футбол, потому что в отличие от «Шахтера» не пережили кадровых потрясений. К сожалению, «Динамо» посыпалось, и причина, по-видимому, в микроклимате коллектива. Проблемы «Динамо» видны в каждом звене.

Но не думаю, что руководству «Динамо» нужно увольнять Мирчу Луческу. Все-таки этот тренер очень многое сделал для клуба, поэтому ему нужно дать шанс все исправить. Надеюсь, дело закончится тем, что Луческу найдет ключ к взаимопониманию с подопечными и наладит с ними отношения», – сказал Михаил.

Отметим, что «Динамо» проиграло шесть из семи последних матчей.