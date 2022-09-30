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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 21:41 | Обновлено 30 сентября 2022, 21:42
1498
2

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Динамо посыпалось, причина в микроклимате»

Специалист считает, что увольнять Мирчу Луческу не нужно

30 сентября 2022, 21:41 | Обновлено 30 сентября 2022, 21:42
1498
2
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Динамо посыпалось, причина в микроклимате»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал неудачи киевского «Динамо» в чемпионате Украины и Лиге Европы.

«Я разочарован игрой «Динамо». Перед началом сезона считал, что киевляне покажут самый яркий футбол, потому что в отличие от «Шахтера» не пережили кадровых потрясений. К сожалению, «Динамо» посыпалось, и причина, по-видимому, в микроклимате коллектива. Проблемы «Динамо» видны в каждом звене.

Но не думаю, что руководству «Динамо» нужно увольнять Мирчу Луческу. Все-таки этот тренер очень многое сделал для клуба, поэтому ему нужно дать шанс все исправить. Надеюсь, дело закончится тем, что Луческу найдет ключ к взаимопониманию с подопечными и наладит с ними отношения», – сказал Михаил.

Отметим, что «Динамо» проиграло шесть из семи последних матчей.

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Мирча Луческу Динамо Киев Михаил Кополовец
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Источник Экспресс
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Комментарии 2
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Gorok
Хто це? В Минтає вже все гаразд з мікроклімаксом після зміни цього колишнього спортивного дегенерата?
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+4
Віталій Ткачук
"фахівець", який не зміг себе ніде проявити, розмірковує що потрібно робити ДК. Дожилися. В його спітчі ключове слово мабуть. І таких десятки ( як гравці чи функціонери мало чого досягли, зате розказують що потрібно робити Шахті, ДК, Ворсклі, Дніпру, Зорі і т.д. ).
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+3
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