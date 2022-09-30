Динамо запускает новый челлендж для болельщиков перед матчем с Минаем

Киевское «Динамо» запускает новый челлендж перед матчем с «Минаем».

Столичный клуб предлагает убедиться, что самые суеверные спортсмены – это футболисты.

Перед игрой с «Минаем» киевляне предлагают создать совместное «динамовское» суеверие – не бриться до матча. Самые оригинальные фото будут выложены в социальные сети «бело-синих».

Матч 5-го тура УПЛ «Минай» - «Динамо» состоится 2 октября, начало в 13:00.