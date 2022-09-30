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Чемпионат Украины
30 сентября 2022, 19:16 |
482
2

Динамо запускает новый челлендж для болельщиков перед матчем с Минаем

Оригинальная идея от столичного клуба

30 сентября 2022, 19:16 |
482
2
Динамо запускает новый челлендж для болельщиков перед матчем с Минаем
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» запускает новый челлендж перед матчем с «Минаем».

Столичный клуб предлагает убедиться, что самые суеверные спортсмены – это футболисты.

Перед игрой с «Минаем» киевляне предлагают создать совместное «динамовское» суеверие – не бриться до матча. Самые оригинальные фото будут выложены в социальные сети «бело-синих».

Матч 5-го тура УПЛ «Минай» - «Динамо» состоится 2 октября, начало в 13:00.

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Комментарии 2
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Я перед самой игрой с Арменией побрился и наши выиграли 5:0. )
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Пусть еще шаманов с бубном привлекут, может поможет.
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