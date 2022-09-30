Чемпионат Украины30 сентября 2022, 19:16 |
482
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Динамо запускает новый челлендж для болельщиков перед матчем с Минаем
Оригинальная идея от столичного клуба
30 сентября 2022, 19:16 |
482
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Киевское «Динамо» запускает новый челлендж перед матчем с «Минаем».
Столичный клуб предлагает убедиться, что самые суеверные спортсмены – это футболисты.
Перед игрой с «Минаем» киевляне предлагают создать совместное «динамовское» суеверие – не бриться до матча. Самые оригинальные фото будут выложены в социальные сети «бело-синих».
Матч 5-го тура УПЛ «Минай» - «Динамо» состоится 2 октября, начало в 13:00.
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Комментарии 2
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Я перед самой игрой с Арменией побрился и наши выиграли 5:0. )
Пусть еще шаманов с бубном привлекут, может поможет.
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