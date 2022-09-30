Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафаэль ВАРАН: «Матч из Ман Сити? Мы хотим сделать фанатов счастливыми»
Англия
30 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 30 сентября 2022, 17:10
243
1

Рафаэль ВАРАН: «Матч из Ман Сити? Мы хотим сделать фанатов счастливыми»

Защитник «Манчестер Юнайтед» – о дерби против «Сити»

30 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 30 сентября 2022, 17:10
243
1
Рафаэль ВАРАН: «Матч из Ман Сити? Мы хотим сделать фанатов счастливыми»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от дерби против «Сити» (2 октября):

«Я считаю, что это особый матч для болельщиков. Это соперничество очень важно для них, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому хотим бороться и побеждать против команд как «Сити» или «Ливерпуль».

Да, это правда, и я чувствую себя комфортно. Я также чувствую поддержку болельщиков, потому это очень важно».

По теме:
Отец Холанда: «Реал был третьим выбором Эрлинга»
Тен Хаг стал лучшим тренером сентября в чемпионате Англии
Барселона имеет большой долг перед Манчестер Сити за переход Торреса
Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Футбол | 30 сентября 2022, 13:31 6
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»

Есть ли шанс у Петракова остаться?

Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Футбол | 29 сентября 2022, 18:26 44
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о выдающихся голкиперах-динамовцах

Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Футбол | 30.09.2022, 02:42
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников мира
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Футбол | 29.09.2022, 20:43
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
На матче Верес – Рух имеются нарушения протокола безопасности
Футбол | 30.09.2022, 14:34
На матче Верес – Рух имеются нарушения протокола безопасности
На матче Верес – Рух имеются нарушения протокола безопасности
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Old
Через раз это получается и пока у МЮ гораздо больше побед в личных встречах и это 78  на   57.))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
30.09.2022, 00:05 1
Футбол
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
28.09.2022, 20:59 1
Футбол
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
29.09.2022, 17:35 2
Футбол
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
29.09.2022, 22:25
Теннис
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
28.09.2022, 20:23 5
Хоккей
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
28.09.2022, 23:43 11
Футбол
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
29.09.2022, 18:00
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности