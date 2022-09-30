Рафаэль ВАРАН: «Матч из Ман Сити? Мы хотим сделать фанатов счастливыми»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от дерби против «Сити» (2 октября):

«Я считаю, что это особый матч для болельщиков. Это соперничество очень важно для них, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому хотим бороться и побеждать против команд как «Сити» или «Ливерпуль».

Да, это правда, и я чувствую себя комфортно. Я также чувствую поддержку болельщиков, потому это очень важно».