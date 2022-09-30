Англия30 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 30 сентября 2022, 17:10
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Рафаэль ВАРАН: «Матч из Ман Сити? Мы хотим сделать фанатов счастливыми»
Защитник «Манчестер Юнайтед» – о дерби против «Сити»
30 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 30 сентября 2022, 17:10
243
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от дерби против «Сити» (2 октября):
«Я считаю, что это особый матч для болельщиков. Это соперничество очень важно для них, и мы это уважаем. Мы хотим сделать их счастливыми, поэтому хотим бороться и побеждать против команд как «Сити» или «Ливерпуль».
Да, это правда, и я чувствую себя комфортно. Я также чувствую поддержку болельщиков, потому это очень важно».
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Комментарии 1
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Через раз это получается и пока у МЮ гораздо больше побед в личных встречах и это 78 на 57.))
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