Металлист 1925 – Колос. Стали известны составы команд
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Стартовый свисток во встрече «Металлист 1925» - «Колос» прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков, Мартынюк, Кравченко, Габелок, Ременюк, Русин, Борячук.
«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Новак, Золотов, Ориховский, Милько, Мякушко, Исаенко, Болбат, Безбородько.
Матч «Металлист 1925» - «Колос» состоится в Киеве, на поле НСК «Олимпийский».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
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