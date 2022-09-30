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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 16:14 | Обновлено 30 сентября 2022, 17:00
220
0

Металлист 1925 – Колос. Стали известны составы команд

Команды из Харькова и Ковалевки выяснят отношения в 5-м туре УПЛ

30 сентября 2022, 16:14 | Обновлено 30 сентября 2022, 17:00
220
0
Металлист 1925 – Колос. Стали известны составы команд
ФК Колос Ковалевка

Стартовый свисток во встрече «Металлист 1925» - «Колос» прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков, Мартынюк, Кравченко, Габелок, Ременюк, Русин, Борячук.

«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Новак, Золотов, Ориховский, Милько, Мякушко, Исаенко, Болбат, Безбородько.

Матч «Металлист 1925» - «Колос» состоится в Киеве, на поле НСК «Олимпийский».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Колос Ковалевка Металлист 1925 - Колос стартовые составы
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Источник Sport.ua
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