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Англия
30 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 30 сентября 2022, 16:06
481
0

Хавбек Ливерпуля стал жертвой ограбления

Неприятный инцидент для Алекса Окслейда-Чемберлена

30 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 30 сентября 2022, 16:06
481
0
Хавбек Ливерпуля стал жертвой ограбления
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Окслейд-Чемберлен

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен стал жертвой ограбления. Это случилось во вторник, 27 сентября.

Окслейд-Чемберлен вместе со своей женой и ребенком во время ограбления были дома. Преступники украли украшения и сумки. В данный момент полиция ведет расследование и пытается найти грабителей.

В начале этого года Окслейд-Чемберлен женился на певице группы Little Mix Перри Эдвардс. У пары есть сын, которому один год. Сам футболист сейчас восстанавливается после травмы, полученной во время предсезонки.

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Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен ограбление
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Источник BBC
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