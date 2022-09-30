Хавбек Ливерпуля стал жертвой ограбления

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен стал жертвой ограбления. Это случилось во вторник, 27 сентября.

Окслейд-Чемберлен вместе со своей женой и ребенком во время ограбления были дома. Преступники украли украшения и сумки. В данный момент полиция ведет расследование и пытается найти грабителей.

В начале этого года Окслейд-Чемберлен женился на певице группы Little Mix Перри Эдвардс. У пары есть сын, которому один год. Сам футболист сейчас восстанавливается после травмы, полученной во время предсезонки.