Италия30 сентября 2022, 15:22 |
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ФОТО. Наполи презентовал специальную форму для Хэллоуина
Главная деталь дизайна – летучие мыши
30 сентября 2022, 15:22 |
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«Наполи» официально представил новый комплект формы, приуроченный к Хэллоуину. Главная деталь дизайна – силуэты летучих мышей.
Год назад «Наполи» также выпускал специальную форму для Хэллоуина, тогда главным элементом дизайна была паутина.
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