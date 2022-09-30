ФОТО. Наполи презентовал специальную форму для Хэллоуина

«Наполи» официально представил новый комплект формы, приуроченный к Хэллоуину. Главная деталь дизайна – силуэты летучих мышей.

Год назад «Наполи» также выпускал специальную форму для Хэллоуина, тогда главным элементом дизайна была паутина.