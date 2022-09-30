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  4. ФОТО. Наполи презентовал специальную форму для Хэллоуина
Италия
30 сентября 2022, 15:22 |
198
0

ФОТО. Наполи презентовал специальную форму для Хэллоуина

Главная деталь дизайна – летучие мыши

30 сентября 2022, 15:22 |
198
0
ФОТО. Наполи презентовал специальную форму для Хэллоуина
ФК Наполи

«Наполи» официально представил новый комплект формы, приуроченный к Хэллоуину. Главная деталь дизайна – силуэты летучих мышей.

Год назад «Наполи» также выпускал специальную форму для Хэллоуина, тогда главным элементом дизайна была паутина.

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Источник ФК Наполи
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