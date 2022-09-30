На матче Верес – Рух имеются нарушения протокола безопасности

На матче 5-го тура чемпионата Украины «Верес» – «Рух», который в эти минуты проходит в Ровно, имеется немалое количество зрителей, присутствующих в ВИП-ложе арены. Это явное нарушением имеющегося протокола безопасности, согласно которому матчи УПЛ текущего сезона должны проводиться без зрителей.

К слову, начало встречи «Вереса» и «Руха», который впервые проводится на реконструированном стадионе «Авангард», было отложено на 32 минуты из-за воздушной тревоги.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух».



Скриншот с ТВ-трансляции матча в YouTube