Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На матче Верес – Рух имеются нарушения протокола безопасности
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 14:34 | Обновлено 30 сентября 2022, 14:56
1050
0

На матче Верес – Рух имеются нарушения протокола безопасности

В Ровно игра проходит в присутствии зрителей

30 сентября 2022, 14:34 | Обновлено 30 сентября 2022, 14:56
1050
0
На матче Верес – Рух имеются нарушения протокола безопасности
Twitter

На матче 5-го тура чемпионата Украины «Верес» – «Рух», который в эти минуты проходит в Ровно, имеется немалое количество зрителей, присутствующих в ВИП-ложе арены. Это явное нарушением имеющегося протокола безопасности, согласно которому матчи УПЛ текущего сезона должны проводиться без зрителей.

К слову, начало встречи «Вереса» и «Руха», который впервые проводится на реконструированном стадионе «Авангард», было отложено на 32 минуты из-за воздушной тревоги.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух».


Скриншот с ТВ-трансляции матча в YouTube

По теме:
Металлист 1925 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Грандиозное открытие. Верес и Рух разошлись миром на обновленном Авангарде
Ингулец – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес - Рух Верес Ровно Рух Львов Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Футбол | 30 сентября 2022, 13:31 3
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»

Есть ли шанс у Петракова остаться?

Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Футбол | 29 сентября 2022, 20:43 7
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Лунин все-таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца

Андрей может покинуть испанский клуб ради игровой практики

ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
MMA | 29.09.2022, 18:00
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
Футбол | 30.09.2022, 11:22
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
Футбол | 29.09.2022, 17:35
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
Бегут как крысы. Рашисткая топ-спортсменка уехала из страны
Бегут как крысы. Рашисткая топ-спортсменка уехала из страны
28.09.2022, 11:15
Другие виды
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
29.09.2022, 14:09 21
Бокс
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
29.09.2022, 12:03 6
Футбол
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
28.09.2022, 21:18 5
Футбол
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
28.09.2022, 08:16
Футбол
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
28.09.2022, 10:52 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности