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  4. Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Чемпионат Европы
30 сентября 2022, 13:31 |
447
2

Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»

Есть ли шанс у Петракова остаться?

30 сентября 2022, 13:31 |
447
2
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
uaf.ua. Александр Петраков

Известный комментатор и журналист Дмитрий Джулай высказал свое мнение по поводу тренера сборной Украины. Не исключено, что УАФ не будет продлевать контракт Александра Петракова.

«Я думаю, что те матчи, которые были, те результаты и игра вряд ли являются основанием, чтобы продолжать работу Петракова. Если глобально смотреть. Но может быть так, что выбора не останется, и это самое неприятное».

«Нужно понимать, какой тренер нам нужен. Футбол Шевченко и Петракова – это разные стили. Возможен ли иностранец? Почему нет. Команда была в четвертьфинале Евро, недавно была в элите Лиги наций, и мы помним, как оттуда вылетели. Конечно, нужно помнить о ситуации в стране, но уверен, что можно найти европейского тренера со своим стилем».

«Понятно, что финансово топ-тренера мы не потянем. Но хотелось бы наставника со своим видением футбола. Оптимистично я не настроен по поводу способностей этих специалистов (УАФ – прим) найти кого-то за пределами того круга, который обсуждается в СМИ», – сказал Джулай.

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Александр Петраков Дмитрий Джулай сборная Украины по футболу
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Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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witcher_rr
Якщо потрусити  павелка,то можна і на 10 топ.тренерів найти кошти
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Lucky Lucky
зірковий час для патякала Маркевича 
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