Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»

Известный комментатор и журналист Дмитрий Джулай высказал свое мнение по поводу тренера сборной Украины. Не исключено, что УАФ не будет продлевать контракт Александра Петракова.

«Я думаю, что те матчи, которые были, те результаты и игра вряд ли являются основанием, чтобы продолжать работу Петракова. Если глобально смотреть. Но может быть так, что выбора не останется, и это самое неприятное».

«Нужно понимать, какой тренер нам нужен. Футбол Шевченко и Петракова – это разные стили. Возможен ли иностранец? Почему нет. Команда была в четвертьфинале Евро, недавно была в элите Лиги наций, и мы помним, как оттуда вылетели. Конечно, нужно помнить о ситуации в стране, но уверен, что можно найти европейского тренера со своим стилем».

«Понятно, что финансово топ-тренера мы не потянем. Но хотелось бы наставника со своим видением футбола. Оптимистично я не настроен по поводу способностей этих специалистов (УАФ – прим) найти кого-то за пределами того круга, который обсуждается в СМИ», – сказал Джулай.