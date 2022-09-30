В Запорожье в предстоящий уик-энд отменены поединки Первой и Второй лиг

Запорожский «Металлург» сообщил об отмене матчей главной клубной команды в первенстве Первой лиги и «Металлурга-2» в турнире коллективов Второй лиги, которые должны были состояться в Запорожье в предстоящие выходные.

«1 октября объявлен днем траура в Запорожье и Запорожской области», — сказано в заявлении «Металлурга».

Сегодня, в пятницу 30 сентября, в 14:00 должен был состояться матч Группы Б Первой лиги «Металлург» – «Горняк-Спорт». А на субботу, 1 октября, было запланировано проведение поединка Второй лиги «Металлург-2» – «Васт».

Как известно, сегодня, 30 сентября, рашисткие войска обстреляли гуманитарную колонну на окраине Запорожья. Согласно предварительным данным, погибли 25 человек, еще 50 получили ранения.