В Запорожье в предстоящий уик-энд отменены поединки Первой и Второй лиг
В городе не до футбола
Запорожский «Металлург» сообщил об отмене матчей главной клубной команды в первенстве Первой лиги и «Металлурга-2» в турнире коллективов Второй лиги, которые должны были состояться в Запорожье в предстоящие выходные.
«1 октября объявлен днем траура в Запорожье и Запорожской области», — сказано в заявлении «Металлурга».
Сегодня, в пятницу 30 сентября, в 14:00 должен был состояться матч Группы Б Первой лиги «Металлург» – «Горняк-Спорт». А на субботу, 1 октября, было запланировано проведение поединка Второй лиги «Металлург-2» – «Васт».
Как известно, сегодня, 30 сентября, рашисткие войска обстреляли гуманитарную колонну на окраине Запорожья. Согласно предварительным данным, погибли 25 человек, еще 50 получили ранения.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 29 сентября на Sport.ua
Украинцы узнали своих потенциальных соперников