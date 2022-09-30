Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У клуба Миколенко может смениться собственник
Англия
30 сентября 2022, 12:18 | Обновлено 30 сентября 2022, 12:36
175
0

У клуба Миколенко может смениться собственник

«Эвертон» может быть продан

30 сентября 2022, 12:18 | Обновлено 30 сентября 2022, 12:36
175
0
У клуба Миколенко может смениться собственник
Getty Images/Global Images Ukraine

Новым собственником английского клуба «Эвертон» может стать американский бизнесмен Мацек Камински. Он может выкупить права на «ирисок» у Фархада Мошири за 400 млн фунтов.

Сообщается, что стороны близки к соглашению.

Мошири в 2016 году приобрел 49,9 процентов акций мерсисайдского клуба, цвета которого в настоящий момент, напомним, защищает украинский защитник Виталий Миколенко. К 2019 году Фархад увеличил свою долю до 77,2 процентов.

«Эвертон» после 7 туров нынешнего чемпионата Англии занимает 13 место в турнирной таблице, имея 7 очков.

По теме:
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
Саутгемптон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Financial Times
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ракетный удар по Днепру. Пожар на предприятии, сгорело 50 автобусов
Война | 30 сентября 2022, 05:05 2
Ракетный удар по Днепру. Пожар на предприятии, сгорело 50 автобусов
Ракетный удар по Днепру. Пожар на предприятии, сгорело 50 автобусов

В результате прилета один человек погиб, как минимум двое получили ранения

Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Футбол | 29 сентября 2022, 19:04 10
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией

Футбольный эксперт считает, что комментаторы должны вести себя проще

Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Футбол | 29.09.2022, 18:26
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
Футбол | 30.09.2022, 09:40
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Футбол | 30.09.2022, 05:15
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
29.09.2022, 12:03 6
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
28.09.2022, 11:33 14
Бокс
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
28.09.2022, 08:16
Футбол
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
28.09.2022, 20:59 1
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.09.2022, 01:30 2
MMA
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
30.09.2022, 01:55 1
Бокс
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности