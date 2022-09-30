У клуба Миколенко может смениться собственник

Новым собственником английского клуба «Эвертон» может стать американский бизнесмен Мацек Камински. Он может выкупить права на «ирисок» у Фархада Мошири за 400 млн фунтов.

Сообщается, что стороны близки к соглашению.

Мошири в 2016 году приобрел 49,9 процентов акций мерсисайдского клуба, цвета которого в настоящий момент, напомним, защищает украинский защитник Виталий Миколенко. К 2019 году Фархад увеличил свою долю до 77,2 процентов.

«Эвертон» после 7 туров нынешнего чемпионата Англии занимает 13 место в турнирной таблице, имея 7 очков.