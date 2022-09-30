У клуба Миколенко может смениться собственник
«Эвертон» может быть продан
Новым собственником английского клуба «Эвертон» может стать американский бизнесмен Мацек Камински. Он может выкупить права на «ирисок» у Фархада Мошири за 400 млн фунтов.
Сообщается, что стороны близки к соглашению.
Мошири в 2016 году приобрел 49,9 процентов акций мерсисайдского клуба, цвета которого в настоящий момент, напомним, защищает украинский защитник Виталий Миколенко. К 2019 году Фархад увеличил свою долю до 77,2 процентов.
«Эвертон» после 7 туров нынешнего чемпионата Англии занимает 13 место в турнирной таблице, имея 7 очков.
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