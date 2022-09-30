Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. 2+2 в Лиге чемпионов. Шахтер определил лучшего игрока месяца
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 11:45 |
686
0

ФОТО. 2+2 в Лиге чемпионов. Шахтер определил лучшего игрока месяца

Им ожидаемо стал Михаил Мудрик

30 сентября 2022, 11:45 |
686
0
ФОТО. 2+2 в Лиге чемпионов. Шахтер определил лучшего игрока месяца
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Лучшим игроком сентября в составе «Шахтера» ожидаемо признан полузащитник Михаил Мудрик, который в двух матчах Лиги чемпионов успел забить два гола и сделать две результативные передачи.

Мудрик опередил в голосовании Марьяна Шведа (у которого 2 гола) и Тараса Степаненко.

По теме:
Пять самых лояльных своим клубам футболистов украинской Премьер-лиги
ВИДЕО. Назарина присоединился к Шахтеру. Команда работает в полном составе
Ответа не последовало. Шахтер будет судиться с ФИФА по поводу трансферов
Шахтер Донецк Михаил Мудрик Тарас Степаненко Марьян Швед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Футбол | 29 сентября 2022, 12:59 0
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги

Оставаться «на плаву» в сильнейшем национальном чемпионате – это большое достижение

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Бокс | 30 сентября 2022, 01:55 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, может, ты одолжишь Джошуа свои яйца, средневес»

Британский боксер обратился с очередным троллинговым посланием к украинцу

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
Футбол | 30.09.2022, 09:40
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
Тройные премиальные. Верес хочет увидеть победу на новом стадионе
Футбол | 30.09.2022, 10:23
Тройные премиальные. Верес хочет увидеть победу на новом стадионе
Тройные премиальные. Верес хочет увидеть победу на новом стадионе
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Футбол | 29.09.2022, 18:26
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
28.09.2022, 18:01
Другие виды
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
28.09.2022, 13:25 84
Футбол
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
29.09.2022, 11:00 8
Футбол
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
29.09.2022, 18:00
MMA
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
28.09.2022, 14:05 13
Футбол
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
Вся Европа проиграла. Определились полуфиналисты женского ЧМ по баскетболу
29.09.2022, 20:19
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности