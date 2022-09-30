Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 11:45 |
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ФОТО. 2+2 в Лиге чемпионов. Шахтер определил лучшего игрока месяца
Им ожидаемо стал Михаил Мудрик
30 сентября 2022, 11:45 |
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Лучшим игроком сентября в составе «Шахтера» ожидаемо признан полузащитник Михаил Мудрик, который в двух матчах Лиги чемпионов успел забить два гола и сделать две результативные передачи.
Мудрик опередил в голосовании Марьяна Шведа (у которого 2 гола) и Тараса Степаненко.
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