ФОТО. 2+2 в Лиге чемпионов. Шахтер определил лучшего игрока месяца

Лучшим игроком сентября в составе «Шахтера» ожидаемо признан полузащитник Михаил Мудрик, который в двух матчах Лиги чемпионов успел забить два гола и сделать две результативные передачи.

Мудрик опередил в голосовании Марьяна Шведа (у которого 2 гола) и Тараса Степаненко.