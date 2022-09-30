Англия30 сентября 2022, 11:22 | Обновлено 30 сентября 2022, 11:32
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ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс
30 сентября 2022, 11:22 | Обновлено 30 сентября 2022, 11:32
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Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте перед лондонским дерби в рамках девятого тура английской Премьер-лиги против «Арсенала».
Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 1 октября. Начало в 14:30 по Киеву.
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