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Англия
30 сентября 2022, 11:22 | Обновлено 30 сентября 2022, 11:32
766
0

ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

30 сентября 2022, 11:22 | Обновлено 30 сентября 2022, 11:32
766
0
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте перед лондонским дерби в рамках девятого тура английской Премьер-лиги против «Арсенала».

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 1 октября. Начало в 14:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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