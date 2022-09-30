ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте перед лондонским дерби в рамках девятого тура английской Премьер-лиги против «Арсенала».

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 1 октября. Начало в 14:30 по Киеву.