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Италия
30 сентября 2022, 10:42 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
36
0

Наполи согласовал продление контракта с Меретом

25-летний игрок сборной Италии заключит соглашение с неаполитанцами до июня 2024 года

30 сентября 2022, 10:42 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
36
0
Наполи согласовал продление контракта с Меретом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

Итальянский «Наполи» согласовал продление контракта с 25-летним голкипером Алексом Меретом.

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25-летний игрок сборной Италии заключит соглашение с неаполитанцами до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне вратарь провел за «Наполи» девять матчей, в которых пропустил шесть мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета итальянского клуба голкипер защищает с лета 2019 года.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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