Наполи согласовал продление контракта с Меретом

Итальянский «Наполи» согласовал продление контракта с 25-летним голкипером Алексом Меретом.

Больше в нашем Viber Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины

25-летний игрок сборной Италии заключит соглашение с неаполитанцами до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне вратарь провел за «Наполи» девять матчей, в которых пропустил шесть мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета итальянского клуба голкипер защищает с лета 2019 года.