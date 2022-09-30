Италия30 сентября 2022, 10:42 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
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Наполи согласовал продление контракта с Меретом
25-летний игрок сборной Италии заключит соглашение с неаполитанцами до июня 2024 года
30 сентября 2022, 10:42 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
36
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Итальянский «Наполи» согласовал продление контракта с 25-летним голкипером Алексом Меретом.
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25-летний игрок сборной Италии заключит соглашение с неаполитанцами до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
В текущем сезоне вратарь провел за «Наполи» девять матчей, в которых пропустил шесть мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета итальянского клуба голкипер защищает с лета 2019 года.
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