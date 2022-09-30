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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 10:23 |
321
3

Тройные премиальные. Верес хочет увидеть победу на новом стадионе

Команда вернулась в Ровно на обновленный стадион

30 сентября 2022, 10:23 |
321
3
Тройные премиальные. Верес хочет увидеть победу на новом стадионе
ФК Верес

По информации СМИ, игрокам «Вереса» пообещали тройные премиальные в случае победы над «Рухом» в матче 5-го тура УПЛ.

Как раз этот матч станет первым на обновленном стадионе команды в Ровно, поэтому руководство хочет увидеть яркую победу над принципиальным соперником.

Игра стартует сегодня в 13:00.

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Источник Спортивка
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Комментарии 3
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Ivan Vismutenko
Так надо было начинать с Черноморца.))
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+1
Gargantua
нагнетают )
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