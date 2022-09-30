Тройные премиальные. Верес хочет увидеть победу на новом стадионе

По информации СМИ, игрокам «Вереса» пообещали тройные премиальные в случае победы над «Рухом» в матче 5-го тура УПЛ.

Как раз этот матч станет первым на обновленном стадионе команды в Ровно, поэтому руководство хочет увидеть яркую победу над принципиальным соперником.

Игра стартует сегодня в 13:00.