Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 10:23 |
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Тройные премиальные. Верес хочет увидеть победу на новом стадионе
Команда вернулась в Ровно на обновленный стадион
30 сентября 2022, 10:23 |
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По информации СМИ, игрокам «Вереса» пообещали тройные премиальные в случае победы над «Рухом» в матче 5-го тура УПЛ.
Как раз этот матч станет первым на обновленном стадионе команды в Ровно, поэтому руководство хочет увидеть яркую победу над принципиальным соперником.
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Комментарии 3
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Так надо было начинать с Черноморца.))
нагнетают )
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