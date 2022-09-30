Милитао продлит контракт с Реалом

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени продлит контракт с командой Карло Анчелотти.

Бразилец поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2028 года.

Напомним, Малитао выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, когда перешел из «Порту». С тех пор защитник дважды выиграл с командой Ла Лигу, а также в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.