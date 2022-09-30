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Испания
30 сентября 2022, 09:33 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
79
0

Милитао продлит контракт с Реалом

Соглашение будет рассчитано до 2028 года

30 сентября 2022, 09:33 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
79
0
Милитао продлит контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени продлит контракт с командой Карло Анчелотти.

Бразилец поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2028 года.

Напомним, Малитао выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, когда перешел из «Порту». С тех пор защитник дважды выиграл с командой Ла Лигу, а также в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.

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Эдер Милитао Реал Мадрид продление контракта
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Источник Sport.ua
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