Испания30 сентября 2022, 09:33 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
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Милитао продлит контракт с Реалом
Соглашение будет рассчитано до 2028 года
30 сентября 2022, 09:33 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:47
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Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао в скором времени продлит контракт с командой Карло Анчелотти.
Бразилец поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 2028 года.
Напомним, Малитао выступает за мадридский «Реал» с 2019 года, когда перешел из «Порту». С тех пор защитник дважды выиграл с командой Ла Лигу, а также в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов.
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