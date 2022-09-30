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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 10:05 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:06
303
0

ВИДЕО. Назарина присоединился к Шахтеру. Команда работает в полном составе

Игрок провел первую тренировку

30 сентября 2022, 10:05 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:06
303
0
ВИДЕО. Назарина присоединился к Шахтеру. Команда работает в полном составе
ФК Шахтер

Новичок «Шахтера» Егор Назарина, который перебрался в команду из «Зари», провел первую тренировку с новой командой. Хавбек познакомился с партнерами и приступил к подготовке к матчу УПЛ против «Металлиста».

Сообщается, что команда после возвращения сборников уже работает в полном составе.

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Источник Sport.ua
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