Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 10:05 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:06
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ВИДЕО. Назарина присоединился к Шахтеру. Команда работает в полном составе
Игрок провел первую тренировку
30 сентября 2022, 10:05 | Обновлено 30 сентября 2022, 10:06
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Новичок «Шахтера» Егор Назарина, который перебрался в команду из «Зари», провел первую тренировку с новой командой. Хавбек познакомился с партнерами и приступил к подготовке к матчу УПЛ против «Металлиста».
Сообщается, что команда после возвращения сборников уже работает в полном составе.
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