ВИДЕО. Назарина присоединился к Шахтеру. Команда работает в полном составе

Новичок «Шахтера» Егор Назарина, который перебрался в команду из «Зари», провел первую тренировку с новой командой. Хавбек познакомился с партнерами и приступил к подготовке к матчу УПЛ против «Металлиста».

Сообщается, что команда после возвращения сборников уже работает в полном составе.