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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 09:40 |
699
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера

Илья Гулько перебрался в новую команду

30 сентября 2022, 09:40 |
699
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
ФК Заря

«Заря» на официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Ильи Гулько. О сроках контракта информации нет.

19-летний игрок является воспитанником «Зари», а также выступал за юношескую команду «Шахтера» и «Локомотив» Загреб. В Юношеской Лиге УЕФА провел 6 матчей и забил 2 гола.

Вчера клуб объявил о переходе вратаря «Шахтера» Никиты Турбаевского.

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Источник ФК Заря
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