ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера

«Заря» на официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Ильи Гулько. О сроках контракта информации нет.

19-летний игрок является воспитанником «Зари», а также выступал за юношескую команду «Шахтера» и «Локомотив» Загреб. В Юношеской Лиге УЕФА провел 6 матчей и забил 2 гола.

Вчера клуб объявил о переходе вратаря «Шахтера» Никиты Турбаевского.