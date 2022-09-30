Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 09:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря подтвердила подписание молодого хавбека Шахтера
Илья Гулько перебрался в новую команду
30 сентября 2022, 09:40 |
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«Заря» на официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Ильи Гулько. О сроках контракта информации нет.
19-летний игрок является воспитанником «Зари», а также выступал за юношескую команду «Шахтера» и «Локомотив» Загреб. В Юношеской Лиге УЕФА провел 6 матчей и забил 2 гола.
Вчера клуб объявил о переходе вратаря «Шахтера» Никиты Турбаевского.
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