Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 22:49 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:08
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ВИДЕО. И не мешает нам русня! Александр Поворознюк выпустил вторую песню
Второе произведение президента «Ингульца» называется «Пісня на Перемогу»
29 сентября 2022, 22:49 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:08
436
2
Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк выпустил вторую песню.
Второе произведение президента «Ингульца» имеет название «Пісня на Перемогу».
Вторая песня президента «Ингульца»: «Пісня на Перемогу».
Первая песня президента «Ингульца»: «Ми будемо п****** русню до Перемоги».
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Комментарии 2
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Яке відношення має шансончик цього матюкливого персонажа до футбольних новин?
Таке..тобi..дебилу не зрозумилити!
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