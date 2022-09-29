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  4. ВИДЕО. И не мешает нам русня! Александр Поворознюк выпустил вторую песню
Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 22:49 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:08
436
2

ВИДЕО. И не мешает нам русня! Александр Поворознюк выпустил вторую песню

Второе произведение президента «Ингульца» называется «Пісня на Перемогу»

29 сентября 2022, 22:49 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:08
436
2
ВИДЕО. И не мешает нам русня! Александр Поворознюк выпустил вторую песню
Petrove TV. Александр Поворознюк

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк выпустил вторую песню.

Второе произведение президента «Ингульца» имеет название «Пісня на Перемогу».

Вторая песня президента «Ингульца»: «Пісня на Перемогу».

Первая песня президента «Ингульца»: «Ми будемо п****** русню до Перемоги».

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Яке відношення має шансончик цього матюкливого персонажа до футбольних новин?
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+1
akush777
Таке..тобi..дебилу не зрозумилити!
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0
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