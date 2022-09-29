ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра-1 перешел в Металлург

Запорожский футбольный клуб «Металлург» подписал украинского полузащитника Александра Снижко.

26-летний полузащитник имеет на своем счету более 30 сыгранных матчей в Премьер-лиге.

Александр Снежко является воспитанником криворожского «Кривбасса». В детско-юношеской футбольной лиге представлял криворожский клуб, а затем ФК «Днепр», где продолжил карьеру, выступая в дубле днепрян. Был победителем молодежного чемпионата Украины.

В июне 2017 года Александр Снежко присоединился к СК «Днепр-1», где отыграл 12 матчей в сезоне 2019/2020 годов. Следующий сезон также провел в Премьер-лиге, защищая цвета ФК «Минай», за который сыграл 22 игры в элитном дивизионе страны.

Последним клубом Александра был черкасский ЛНЗ.