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Украина. Первая лига
29 сентября 2022, 23:10 |
670
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра-1 перешел в Металлург

Александр Снижко продолжит карьеру в запорожском клубе

29 сентября 2022, 23:10 |
670
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Днепра-1 перешел в Металлург
ФК Металлург. Александр Снижко

Запорожский футбольный клуб «Металлург» подписал украинского полузащитника Александра Снижко.

26-летний полузащитник имеет на своем счету более 30 сыгранных матчей в Премьер-лиге.

Александр Снежко является воспитанником криворожского «Кривбасса». В детско-юношеской футбольной лиге представлял криворожский клуб, а затем ФК «Днепр», где продолжил карьеру, выступая в дубле днепрян. Был победителем молодежного чемпионата Украины.

В июне 2017 года Александр Снежко присоединился к СК «Днепр-1», где отыграл 12 матчей в сезоне 2019/2020 годов. Следующий сезон также провел в Премьер-лиге, защищая цвета ФК «Минай», за который сыграл 22 игры в элитном дивизионе страны.

Последним клубом Александра был черкасский ЛНЗ.

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Источник ФК Металлург Запорожье
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