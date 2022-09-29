Определились соперницы Киченок в полуфинале турнира в Эстонии

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок в 1/2 финала турнира в Таллинне (Эстония) сыграют против Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Терезы Михаликовой (Чехия).

Норвежская и чешская теннисистки в четвертьфинале турнира обыграли пару из Великобритани – Алисию Барнетт и Оливию Николлс в трех сетах со счетом 6:4, 5:7, [10:5].

Матч между сестрами Киченок и парой Михаликова/Эйкери состоится 30 сентября не ранее 13:00 по Киеву.

Отметим, что Надежда Киченок ранее играла вместе с Терезой в одном дуэте.