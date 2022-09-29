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  4. Блез МАТЮИДИ: «Мбаппе – наследник Месси и Роналду»
Франция
29 сентября 2022, 17:32 |
136
1

Блез МАТЮИДИ: «Мбаппе – наследник Месси и Роналду»

Известный хавбек – о шансах Килиана Мбаппе на «Золотой мяч»

29 сентября 2022, 17:32 |
136
1
Блез МАТЮИДИ: «Мбаппе – наследник Месси и Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Экс-хавбек сборной Франции Блез Матюиди оценил шансы Килиана Мбаппе завоевать Золотой мяч в ближайшие годы:

«Мбаппе вошел в число претендентов на Золотой мяч, так что у него есть шанс. Он показал, что, несмотря на юный возраст, является отличным футболистом. Его игра впечатляет, это было видно и на тренировках.

У Мбаппе есть все, чтобы выиграть Золотой мяч в этом году или в будущем. Думаю, он наследник Месси и Роналду».

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Блез Матюиди Килиан Мбаппе Золотой мяч
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Serhii P.
Нехай для початку хоч один золотий м'яч виграє
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