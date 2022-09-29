Франция29 сентября 2022, 17:32 |
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Блез МАТЮИДИ: «Мбаппе – наследник Месси и Роналду»
Известный хавбек – о шансах Килиана Мбаппе на «Золотой мяч»
29 сентября 2022, 17:32 |
136
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Экс-хавбек сборной Франции Блез Матюиди оценил шансы Килиана Мбаппе завоевать Золотой мяч в ближайшие годы:
«Мбаппе вошел в число претендентов на Золотой мяч, так что у него есть шанс. Он показал, что, несмотря на юный возраст, является отличным футболистом. Его игра впечатляет, это было видно и на тренировках.
У Мбаппе есть все, чтобы выиграть Золотой мяч в этом году или в будущем. Думаю, он наследник Месси и Роналду».
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