Блез МАТЮИДИ: «Мбаппе – наследник Месси и Роналду»

Экс-хавбек сборной Франции Блез Матюиди оценил шансы Килиана Мбаппе завоевать Золотой мяч в ближайшие годы:

«Мбаппе вошел в число претендентов на Золотой мяч, так что у него есть шанс. Он показал, что, несмотря на юный возраст, является отличным футболистом. Его игра впечатляет, это было видно и на тренировках.

У Мбаппе есть все, чтобы выиграть Золотой мяч в этом году или в будущем. Думаю, он наследник Месси и Роналду».