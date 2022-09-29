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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 17:20 | Обновлено 29 сентября 2022, 17:21
254
0

Известны судейские назначения 5-го тура УПЛ

На матче «Минай» – «Динамо» будет работать система VAR

29 сентября 2022, 17:20 | Обновлено 29 сентября 2022, 17:21
254
0
Известны судейские назначения 5-го тура УПЛ
УПЛ. Александр Шандор

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 5-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

5-й тур

30.09.2022

13.00. «Верес» – «Рух». Ровно. «Авангард». Арбитр - Соловьян Александр (Киев).
17.00. «Металлист 1925» – «Колос». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Иванов Юрий. (Донецкая обл.).

01.10.2022

13.00. «Ингулец» – «Ворскла». Киев. НТК им. В. Банникова. Арбитр - Новохатний Владимир (Киев).
15.00. «Львов» – «Днепр-1». Львов. «Скиф». Арбитр - Шурман Денис (Киевская обл.).
17.00. «Металлист» – «Шахтер». Львов. «Арена Львов». Арбитр - Пасхал Игорь (Херсон).

02.10.2022

13.00. «Минай» – «Динамо». Минай. «Минай-Арена». Арбитр - Шандор Александр (Львов). Арбитр VAR – Коваленко Андрей (Полтава).
15.00. «Черноморец» – «Александрия». Одесса. «Черноморец». Арбитр - Блавацкий Роман (Львов).
17.00. «Заря» – «Кривбасс». Киев. «Динамо» им. В. В. Лобановского. Арбитр - Балакин Николай (Киевская обл.).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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