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Италия
29 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:22
139
0

Наполи хочет продлить контракт с голкипером

Руководство клуба готово повысить зарплату Алекса Мерета до 1,5 миллиона евро

29 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:22
139
0
Наполи хочет продлить контракт с голкипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Мерет

Итальянский «Наполи» намеревается продлить контракт с 25-летним голкипером Алексом Меретом.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба готово повысить зарплату футболиста до 1,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

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Действующее соглашение Мерета с «Наполи» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь провел за «Наполи» девять матчей, в которых пропустил шесть мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета итальянского клуба голкипер защищает с лета 2019 года.

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Источник твиттер Николо Скиры
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