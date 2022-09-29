Наполи хочет продлить контракт с голкипером
Руководство клуба готово повысить зарплату Алекса Мерета до 1,5 миллиона евро
Итальянский «Наполи» намеревается продлить контракт с 25-летним голкипером Алексом Меретом.
По информации источника, руководство неаполитанского клуба готово повысить зарплату футболиста до 1,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
Действующее соглашение Мерета с «Наполи» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне вратарь провел за «Наполи» девять матчей, в которых пропустил шесть мячей и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Цвета итальянского клуба голкипер защищает с лета 2019 года.
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