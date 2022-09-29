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Германия
29 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:03
147
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Байер тоже находится в сложной ситуации»

Наставник «Баварии» – о предстоящем матче в Бундеслиге

29 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:03
147
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Байер тоже находится в сложной ситуации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 8 тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера».

«Байер» сейчас тоже находится в сложной ситуации. Тем не менее у клуба есть прекрасный состав и хороший тренер. Это будет топ-матч, пусть даже положение в таблице может говорить об обратном», - сказал Нагельсманн.

Матч «Бавария» – «Байер» состоится в пятницу, 30 сентября. Начало в 21:30 по Киеву.

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Юлиан Нагельсманн Байер Бавария чемпионат Германии по футболу Бавария - Байер
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Источник ФК Бавария
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