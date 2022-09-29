Германия29 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:03
147
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Байер тоже находится в сложной ситуации»
Наставник «Баварии» – о предстоящем матче в Бундеслиге
29 сентября 2022, 15:51 | Обновлено 29 сентября 2022, 16:03
147
0
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 8 тура Бундеслиги против леверкузенского «Байера».
«Байер» сейчас тоже находится в сложной ситуации. Тем не менее у клуба есть прекрасный состав и хороший тренер. Это будет топ-матч, пусть даже положение в таблице может говорить об обратном», - сказал Нагельсманн.
Матч «Бавария» – «Байер» состоится в пятницу, 30 сентября. Начало в 21:30 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2022, 12:03 5
Команда Александра Петракова не добилась права повыситься в Дивизион А
Футбол | 28 сентября 2022, 16:17 10
Динияр Билялетдинов 19 лет назад проходил воинскую службу
Хоккей | 28.09.2022, 20:23
Футбол | 28.09.2022, 21:18
Футбол | 29.09.2022, 12:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.09.2022, 00:55 26
29.09.2022, 10:29
28.09.2022, 00:23 2
28.09.2022, 02:41 2
29.09.2022, 13:30 4
27.09.2022, 20:20 44
28.09.2022, 10:52 43
28.09.2022, 11:33 14