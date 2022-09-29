Другие новости29 сентября 2022, 14:55 | Обновлено 29 сентября 2022, 14:58
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ВИДЕО. Сколько заработала сборная, Фигу - рекордсмен, ставим на Вердаско
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
29 сентября 2022, 14:55 | Обновлено 29 сентября 2022, 14:58
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1. Известный заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций
2. Легендарный Фигу стал рекордсменом Книги достижений Гиннесса
3. Молодой вратарь Шахтера перешел к Заре.
4. Прогноз на матч Вукич – Вердаско
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