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Другие новости
29 сентября 2022, 14:55 | Обновлено 29 сентября 2022, 14:58
72
0

ВИДЕО. Сколько заработала сборная, Фигу - рекордсмен, ставим на Вердаско

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

29 сентября 2022, 14:55 | Обновлено 29 сентября 2022, 14:58
72
0
ВИДЕО. Сколько заработала сборная, Фигу - рекордсмен, ставим на Вердаско
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Известный заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций
2. Легендарный Фигу стал рекордсменом Книги достижений Гиннесса
3. Молодой вратарь Шахтера перешел к Заре.
4. Прогноз на матч Вукич – Вердаско

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Источник Sport.ua
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