Экс-хавбек Челси и сборной Бразилии завершил карьеру

Известный бразильский полузащитник Рамирес объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. При этом Рамирес не играл еще я ноября 2020 года, когда истек его контракт с «Палмейрас».

Рамирес известен прежде всего по выступлениям за «Челси» в 2010 – 2016 годах. Также выступал за «Крузейро», «Бенфику» и «Цзянсу Сунин». В период с 2009 по 2014 годах провел 52 матча и забил 4 гола за сборную Бразилии.