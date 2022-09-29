Другие новости29 сентября 2022, 14:35 |
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Экс-хавбек Челси и сборной Бразилии завершил карьеру
Рамирес повесил бутсы на гвоздь
29 сентября 2022, 14:35 |
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Известный бразильский полузащитник Рамирес объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. При этом Рамирес не играл еще я ноября 2020 года, когда истек его контракт с «Палмейрас».
Рамирес известен прежде всего по выступлениям за «Челси» в 2010 – 2016 годах. Также выступал за «Крузейро», «Бенфику» и «Цзянсу Сунин». В период с 2009 по 2014 годах провел 52 матча и забил 4 гола за сборную Бразилии.
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