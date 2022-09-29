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29 сентября 2022, 14:35 |
431
0

Экс-хавбек Челси и сборной Бразилии завершил карьеру

Рамирес повесил бутсы на гвоздь

29 сентября 2022, 14:35 |
431
0
Экс-хавбек Челси и сборной Бразилии завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамирес

Известный бразильский полузащитник Рамирес объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. При этом Рамирес не играл еще я ноября 2020 года, когда истек его контракт с «Палмейрас».

Рамирес известен прежде всего по выступлениям за «Челси» в 2010 – 2016 годах. Также выступал за «Крузейро», «Бенфику» и «Цзянсу Сунин». В период с 2009 по 2014 годах провел 52 матча и забил 4 гола за сборную Бразилии.

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Челси Рамирес завершение карьеры
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