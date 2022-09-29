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Сборная УКРАИНЫ
29 сентября 2022, 14:12 | Обновлено 29 сентября 2022, 14:16
54
0

Мудрик и Довбик сыграли больше всего матчей за сборную Украины в 2022 году

Наибольшее количество минут провел на поле Виталий Миколенко

29 сентября 2022, 14:12 | Обновлено 29 сентября 2022, 14:16
54
0
Мудрик и Довбик сыграли больше всего матчей за сборную Украины в 2022 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2022 году провели Михаил Мудрик и Артем Довбик - по 8, в том числе по 4 - в стартовом составе. При этом хавбек горняков отыграл в общей сложности 418 минут, а форвард днепрян - 363.

Любопытно, что больше времени, чем Мудрик, провели на поле сразу 6 игроков. Это Виталий Миколенко (552 минуты), Илья Забарный (540), Николай Матвиенко (536), Александр Караваев (470), Андрей Ярмоленко (434) и Руслан Малиновский (433).

К слову, более половины встреч отыграли в 2022-м 15 из 30 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2022 году

Игрок

Матчи

Минуты

Михаил МУДРИК

8 (4*)

418

Артем ДОВБИК

8 (4)

363

Виталий МИКОЛЕНКО

7 (6)

552

Николай МАТВИЕНКО

7 (6)

536

Виктор ЦЫГАНКОВ

7 (4)

387

Сергей СИДОРЧУК

7 (4)

373

Илья ЗАБАРНЫЙ

6 (6)

540

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

6 (6)

433

Александр КАРАВАЕВ

6 (5)

470

Андрей ЯРМОЛЕНКО

6 (5)

434

Роман ЯРЕМЧУК

6 (4)

327

Александр ЗУБКОВ

6 (2)

154

Николай ШАПАРЕНКО

5 (3)

289

Даниил ИГНАТЕНКО

5 (2)

197

Александр ПИХАЛЕНОК

5 (1)

172

* в основном составе.

 

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Источник Sport.ua
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