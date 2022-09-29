Мудрик и Довбик сыграли больше всего матчей за сборную Украины в 2022 году
Наибольшее количество минут провел на поле Виталий Миколенко
Наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2022 году провели Михаил Мудрик и Артем Довбик - по 8, в том числе по 4 - в стартовом составе. При этом хавбек горняков отыграл в общей сложности 418 минут, а форвард днепрян - 363.
Любопытно, что больше времени, чем Мудрик, провели на поле сразу 6 игроков. Это Виталий Миколенко (552 минуты), Илья Забарный (540), Николай Матвиенко (536), Александр Караваев (470), Андрей Ярмоленко (434) и Руслан Малиновский (433).
К слову, более половины встреч отыграли в 2022-м 15 из 30 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2022 году
|
Игрок
|
Матчи
|
Минуты
|
Михаил МУДРИК
|
8 (4*)
|
418
|
Артем ДОВБИК
|
8 (4)
|
363
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
7 (6)
|
552
|
Николай МАТВИЕНКО
|
7 (6)
|
536
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
7 (4)
|
387
|
Сергей СИДОРЧУК
|
7 (4)
|
373
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
6 (6)
|
540
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
6 (6)
|
433
|
Александр КАРАВАЕВ
|
6 (5)
|
470
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
6 (5)
|
434
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
6 (4)
|
327
|
Александр ЗУБКОВ
|
6 (2)
|
154
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
5 (3)
|
289
|
Даниил ИГНАТЕНКО
|
5 (2)
|
197
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
5 (1)
|
172
* в основном составе.
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