Мудрик и Довбик сыграли больше всего матчей за сборную Украины в 2022 году

Наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2022 году провели Михаил Мудрик и Артем Довбик - по 8, в том числе по 4 - в стартовом составе. При этом хавбек горняков отыграл в общей сложности 418 минут, а форвард днепрян - 363.

Любопытно, что больше времени, чем Мудрик, провели на поле сразу 6 игроков. Это Виталий Миколенко (552 минуты), Илья Забарный (540), Николай Матвиенко (536), Александр Караваев (470), Андрей Ярмоленко (434) и Руслан Малиновский (433).

К слову, более половины встреч отыграли в 2022-м 15 из 30 футболистов, выступавших в этом году за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей за сборную Украины в 2022 году

Игрок Матчи Минуты Михаил МУДРИК 8 (4*) 418 Артем ДОВБИК 8 (4) 363 Виталий МИКОЛЕНКО 7 (6) 552 Николай МАТВИЕНКО 7 (6) 536 Виктор ЦЫГАНКОВ 7 (4) 387 Сергей СИДОРЧУК 7 (4) 373 Илья ЗАБАРНЫЙ 6 (6) 540 Руслан МАЛИНОВСКИЙ 6 (6) 433 Александр КАРАВАЕВ 6 (5) 470 Андрей ЯРМОЛЕНКО 6 (5) 434 Роман ЯРЕМЧУК 6 (4) 327 Александр ЗУБКОВ 6 (2) 154 Николай ШАПАРЕНКО 5 (3) 289 Даниил ИГНАТЕНКО 5 (2) 197 Александр ПИХАЛЕНОК 5 (1) 172

* в основном составе.