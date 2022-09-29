Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Пау Торресу
Защитник «Вильярреала» может продолжить карьеру в АПЛ
Защитник сборной Испании Пау Торрес, выступающий на клубном уровне за «Вильярреал», имеет вариант продолжения карьеры в Английской Премьер-лиге.
По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту возобновил «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» настроено заполучить Торреса в следующем году.
Трудовое соглашение Пау с «желтой субмариной» рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
В нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги защитник провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.
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