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Англия
29 сентября 2022, 14:32 | Обновлено 29 сентября 2022, 15:02
68
0

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Пау Торресу

Защитник «Вильярреала» может продолжить карьеру в АПЛ

29 сентября 2022, 14:32 | Обновлено 29 сентября 2022, 15:02
68
0
Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Пау Торресу
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Торрес

Защитник сборной Испании Пау Торрес, выступающий на клубном уровне за «Вильярреал», имеет вариант продолжения карьеры в Английской Премьер-лиге.

По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту возобновил «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» настроено заполучить Торреса в следующем году.

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Трудовое соглашение Пау с «желтой субмариной» рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги защитник провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.

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Вильярреал Манчестер Юнайтед Пау Торрес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
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Источник La Razón
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