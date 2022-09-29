В 2022 году в рядах сборной Украины были задействованы 30 игроков

В матчах 2022 года в рядах сборной Украины было задействовано 30 игроков из 4-х отечественных и 12 зарубежных клубов. При этом Александр Зубков, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» и «Шахтер» - по 9. Киевляне провели в общей сложности 38 матчей и забили 3 мяча, а горняки - соответственно 28 и 1. На карте клубного представительства появились и четыре новые «точки» - эмиратский «Аль-Айн», французский «Бордо», немецкая «Ганза» и английский «Эвертон».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубное представительство в сборной Украины в 2022 году

К Клуб Игроки СМ СГ 9 Динамо Бущан, Забарный, Караваев, Попов, Сидорчук, 38 3 Сирота, Тымчик, Цыганков, Шапаренко 9 Шахтер Бондарь, Зубков*, Кривцов, Матвиенко, 28 1 Михайличенко, Мудрик, Пятов, Степаненко, Трубин 2 Днепр-1 Довбик, Пихаленок 13 4 1 Эвертон Миколенко 7 1 1 Аталанта Малиновский 6 1 1 Бордо Игнатенко 5 1 1 Манчестер Сити Зинченко 4 - 1 Бенфика Яремчук* 3 1 1 Вест Хэм Ярмоленко* 3 1 1 Аль-Айн Ярмоленко* 3 - 1 Брюгге Яремчук* 3 - 1 Реал Лунин 3 - 1 Ференцварош Зубков* 3 - 1 Ганза Сикан 2 - 1 Славия Качараба 2 - 1 Ворскла Ризнык 1 -

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.