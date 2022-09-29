В 2022 году в рядах сборной Украины были задействованы 30 игроков
Наибольшее количество футболистов делегировали в национальную команду «Динамо» и «Шахтер»
В матчах 2022 года в рядах сборной Украины было задействовано 30 игроков из 4-х отечественных и 12 зарубежных клубов. При этом Александр Зубков, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко представляли в национальной дружине по две команды.
Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» и «Шахтер» - по 9. Киевляне провели в общей сложности 38 матчей и забили 3 мяча, а горняки - соответственно 28 и 1. На карте клубного представительства появились и четыре новые «точки» - эмиратский «Аль-Айн», французский «Бордо», немецкая «Ганза» и английский «Эвертон».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубное представительство в сборной Украины в 2022 году
|
К
|
Клуб
|
Игроки
|
СМ
|
СГ
|
9
|
Динамо
|
Бущан, Забарный, Караваев, Попов, Сидорчук,
|
38
|
3
|
|
|
Сирота, Тымчик, Цыганков, Шапаренко
|
|
|
9
|
Шахтер
|
Бондарь, Зубков*, Кривцов, Матвиенко,
|
28
|
1
|
|
|
Михайличенко, Мудрик, Пятов, Степаненко, Трубин
|
|
|
2
|
Днепр-1
|
Довбик, Пихаленок
|
13
|
4
|
1
|
Эвертон
|
Миколенко
|
7
|
1
|
1
|
Аталанта
|
Малиновский
|
6
|
1
|
1
|
Бордо
|
Игнатенко
|
5
|
1
|
1
|
Манчестер Сити
|
Зинченко
|
4
|
-
|
1
|
Бенфика
|
Яремчук*
|
3
|
1
|
1
|
Вест Хэм
|
Ярмоленко*
|
3
|
1
|
1
|
Аль-Айн
|
Ярмоленко*
|
3
|
-
|
1
|
Брюгге
|
Яремчук*
|
3
|
-
|
1
|
Реал
|
Лунин
|
3
|
-
|
1
|
Ференцварош
|
Зубков*
|
3
|
-
|
1
|
Ганза
|
Сикан
|
2
|
-
|
1
|
Славия
|
Качараба
|
2
|
-
|
1
|
Ворскла
|
Ризнык
|
1
|
-
* представлял в сборной два клуба.
К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.
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