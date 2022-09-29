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Сборная УКРАИНЫ
29 сентября 2022, 13:54 | Обновлено 29 сентября 2022, 13:59
232
0

В 2022 году в рядах сборной Украины были задействованы 30 игроков

Наибольшее количество футболистов делегировали в национальную команду «Динамо» и «Шахтер»

29 сентября 2022, 13:54 | Обновлено 29 сентября 2022, 13:59
232
0
В 2022 году в рядах сборной Украины были задействованы 30 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах 2022 года в рядах сборной Украины было задействовано 30 игроков из 4-х отечественных и 12 зарубежных клубов. При этом Александр Зубков, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную «Динамо» и  «Шахтер» - по 9. Киевляне провели в общей сложности 38 матчей и забили 3 мяча, а горняки - соответственно 28 и 1. На карте клубного представительства появились и четыре новые «точки» - эмиратский «Аль-Айн», французский «Бордо», немецкая «Ганза» и английский «Эвертон».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубное представительство в сборной Украины в 2022 году

К

Клуб

Игроки

СМ

СГ

9

Динамо

Бущан, Забарный, Караваев, Попов, Сидорчук,

38

3

 

 

Сирота, Тымчик, Цыганков, Шапаренко

 

 

9

Шахтер

Бондарь, Зубков*, Кривцов, Матвиенко,

28

1

 

 

Михайличенко, Мудрик, Пятов, Степаненко, Трубин 

 

 

2

Днепр-1

Довбик, Пихаленок

13

4

1

Эвертон

Миколенко

7

1

1

Аталанта

Малиновский

6

1

1

Бордо

Игнатенко

5

1

1

Манчестер Сити

Зинченко

4

-

1

Бенфика

Яремчук*

3

1

1

Вест Хэм

Ярмоленко*

3

1

1

Аль-Айн

Ярмоленко*

3

-

1

Брюгге

Яремчук*

3

-

1

Реал

Лунин

3

-

1

Ференцварош

Зубков*

3

-

1

Ганза

Сикан

2

-

1

Славия

Качараба

2

-

1

Ворскла

Ризнык

1

-

* представлял в сборной два клуба.

К - количество футболистов, представлявших клуб в сборной; СМ - суммарное количество матчей, проведенных игроками клуба; СГ - суммарное количество голов, забитых игроками клуба.

 

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Источник Sport.ua
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