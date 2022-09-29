ОФИЦИАЛЬНО. Унион продлил контракт с главным тренером
Урс Фишер подписал новое соглашение с берлинским клубом
Руководство неожиданного лидера немецкой Бундеслиги «Униона» решило наградить новым контрактом главного тренера Урса Фишера.
Помимо наставника продлено соглашение и его помощника Маркуса Хоффмана. Подробности сделок не разглашаются. Напомним, что Фишер стал у руля берлинской команды в 2018 году.
Бывший игрок швейцарской сборной привел «Унион» к участию в первой более чем за 20 лет еврокубковой кампании, выведя «железных» в Лигу конференций УЕФА.
В турнирной таблице текущего розыгрыша Бундеслиги «Унион» держит отрыв в два балла от дортмундской «Боруссии». «Бавария» отстаёт от лидера и вовсе на пять очков.
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