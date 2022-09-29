Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Унион продлил контракт с главным тренером
Германия
29 сентября 2022, 13:00 | Обновлено 29 сентября 2022, 13:15
90
0

ОФИЦИАЛЬНО. Унион продлил контракт с главным тренером

Урс Фишер подписал новое соглашение с берлинским клубом

29 сентября 2022, 13:00 | Обновлено 29 сентября 2022, 13:15
90
0
ОФИЦИАЛЬНО. Унион продлил контракт с главным тренером
ФК Унион. Урс Фишер (справа)

Руководство неожиданного лидера немецкой Бундеслиги «Униона» решило наградить новым контрактом главного тренера Урса Фишера.

Помимо наставника продлено соглашение и его помощника Маркуса Хоффмана. Подробности сделок не разглашаются. Напомним, что Фишер стал у руля берлинской команды в 2018 году.

Бывший игрок швейцарской сборной привел «Унион» к участию в первой более чем за 20 лет еврокубковой кампании, выведя «железных» в Лигу конференций УЕФА.

В турнирной таблице текущего розыгрыша Бундеслиги «Унион» держит отрыв в два балла от дортмундской «Боруссии». «Бавария» отстаёт от лидера и вовсе на пять очков.

По теме:
Сенсационный лидер Бундеслиги продлил контракт с главным тренером
Де Йонг обсудит новый контракт с Барселоной в конце сезона
Модрич может продлить контракт с Реалом до 2024 года
Унион Берлин продление контракта Урс Фишер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Унион
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 29 сентября 2022, 01:00 3
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября

Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Футбол | 28 сентября 2022, 23:43 6
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова
Откинуть разговоры и скандалы. Есть только один вариант на замену Петракова

По мнению Кобелькова, у Маркевича есть опыт, фарт, умение объединить игроков

Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Футбол | 29.09.2022, 10:11
Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Журналист: «Все время, когда Ребров нужен сборной – у него другой контракт»
Футбол | 29.09.2022, 01:05
Журналист: «Все время, когда Ребров нужен сборной – у него другой контракт»
Журналист: «Все время, когда Ребров нужен сборной – у него другой контракт»
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Футбол | 28.09.2022, 13:25
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
27.09.2022, 09:40 13
Бокс
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
28.09.2022, 11:33 14
Бокс
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
28.09.2022, 20:23 5
Хоккей
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
28.09.2022, 00:55 26
Футбол
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 134
Футбол
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
Почему Украине не удалось победить Шотландию?
28.09.2022, 10:52 42
Футбол
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
27.09.2022, 18:23 2
MMA
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности