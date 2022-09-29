Лига наций29 сентября 2022, 13:12 |
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ВИДЕО. «Спасибо за игру и за работу». Что Петраков сказал игрокам сборной
Поблагодарил футболистов за работу
29 сентября 2022, 13:12 |
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После матча Лиги наций против Шотландии, который завершился 0:0 и не позволил сборной Украины подняться в Дивизион A, тренер Александр Петраков коротко пообщался с игроками.
«Это футбол, это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то не проходит дальше. Вы сделали все, что могли. Претензий нет. Я вам благодарю всех и за игру, и за работу», — сказал Петраков.
Не исключено, что это был последний матч Петракова во главе сборной. Контракт наставника завершается в конце года.
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