ВИДЕО. «Спасибо за игру и за работу». Что Петраков сказал игрокам сборной

После матча Лиги наций против Шотландии, который завершился 0:0 и не позволил сборной Украины подняться в Дивизион A, тренер Александр Петраков коротко пообщался с игроками.

«Это футбол, это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то не проходит дальше. Вы сделали все, что могли. Претензий нет. Я вам благодарю всех и за игру, и за работу», — сказал Петраков.

Не исключено, что это был последний матч Петракова во главе сборной. Контракт наставника завершается в конце года.