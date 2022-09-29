«Украина будет готова к отбору Евро». Малиновский выбрал одного соперника

В октябре сборная Украины узнает соперников по отбору Евро-2024. Национальная команда перед жеребьевкой оказалась в третьей корзине.

Хавбек Руслан Малиновский хотел бы сыграть против Италии.

«Не попали во вторую корзину перед отбором? Лучше играть против сильнейших. Мне даже в том же чемпионате Италии лучше играть против «Ювентуса», «Интера» и «Милана», а не с кем-то из аутсайдеров. Большие команды дают больше играть».

«У нас классная команда, так что Украина будет готова к отбору. Конечно, хотел бы сыграть против Италии. Было бы интересно попробовать свои силы против Италии, где я играю уже четвертый год», — сказал Малиновский.