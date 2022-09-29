Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Украина будет готова к отбору Евро». Малиновский выбрал одного соперника
Чемпионат Европы
29 сентября 2022, 12:49 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:52
925
0

«Украина будет готова к отбору Евро». Малиновский выбрал одного соперника

Хочет сыграть против Италии

29 сентября 2022, 12:49 | Обновлено 29 сентября 2022, 12:52
925
0
«Украина будет готова к отбору Евро». Малиновский выбрал одного соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В октябре сборная Украины узнает соперников по отбору Евро-2024. Национальная команда перед жеребьевкой оказалась в третьей корзине.

Хавбек Руслан Малиновский хотел бы сыграть против Италии.

«Не попали во вторую корзину перед отбором? Лучше играть против сильнейших. Мне даже в том же чемпионате Италии лучше играть против «Ювентуса», «Интера» и «Милана», а не с кем-то из аутсайдеров. Большие команды дают больше играть».

«У нас классная команда, так что Украина будет готова к отбору. Конечно, хотел бы сыграть против Италии. Было бы интересно попробовать свои силы против Италии, где я играю уже четвертый год», — сказал Малиновский.

По теме:
ВИДЕО. «Спасибо за игру и за работу». Что Петраков сказал игрокам сборной
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Журналист: «Все время, когда Ребров нужен сборной – у него другой контракт»
Руслан Малиновский жеребьевка Евро-2024 сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник vZbirna
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Футбол | 28 сентября 2022, 17:30 4
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном

Кто может заменить Петракова?

Влазния – Ворскла-Харьков-2 – 2:1. Драма в концовке. Видео голов и обзор
Футбол | 29 сентября 2022, 00:49 0
Влазния – Ворскла-Харьков-2 – 2:1. Драма в концовке. Видео голов и обзор
Влазния – Ворскла-Харьков-2 – 2:1. Драма в концовке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор второго матча плей-офф квалификации женской ЛЧ

НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
Футбол | 28.09.2022, 14:05
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
ВСУ получат еще 18 установок HIMARS. Правда, не все сразу
Война | 29.09.2022, 09:17
ВСУ получат еще 18 установок HIMARS. Правда, не все сразу
ВСУ получат еще 18 установок HIMARS. Правда, не все сразу
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Футбол | 28.09.2022, 16:17
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 3
Бокс
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
27.09.2022, 20:20 44
Футбол
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
28.09.2022, 00:55 26
Футбол
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
27.09.2022, 18:23 2
MMA
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
ВИДЕО. Беринчик снова в ринге, Бастони в Манчестере, ставим на Украину
ВИДЕО. Беринчик снова в ринге, Бастони в Манчестере, ставим на Украину
27.09.2022, 15:20
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.09.2022, 02:41 2
MMA
россия ракетным ударом разрушила аэропорт Кривого Рога
россия ракетным ударом разрушила аэропорт Кривого Рога
27.09.2022, 08:38
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности