Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 11:28 | Обновлено 29 сентября 2022, 11:29
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ФОТО. Вот это октябрь. Шахтер проведет 9 матчей, сыграет с Реалом и Динамо
У команды насыщенный график матчей
29 сентября 2022, 11:28 | Обновлено 29 сентября 2022, 11:29
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«Шахтер» в соцсетях напомнил болельщикам, что команду в октябре ждет невероятно насыщенный календарь матчей.
Команда Игора Йовичевича за месяц проведет 9 матчей, включая два встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов, а также битву с «Динамо» в УПЛ.
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А остальное надо выигрывать.)