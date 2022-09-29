ФОТО. Вот это октябрь. Шахтер проведет 9 матчей, сыграет с Реалом и Динамо

«Шахтер» в соцсетях напомнил болельщикам, что команду в октябре ждет невероятно насыщенный календарь матчей.

Команда Игора Йовичевича за месяц проведет 9 матчей, включая два встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов, а также битву с «Динамо» в УПЛ.