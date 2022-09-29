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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 11:28 | Обновлено 29 сентября 2022, 11:29
469
1

ФОТО. Вот это октябрь. Шахтер проведет 9 матчей, сыграет с Реалом и Динамо

У команды насыщенный график матчей

29 сентября 2022, 11:28 | Обновлено 29 сентября 2022, 11:29
469
1
ФОТО. Вот это октябрь. Шахтер проведет 9 матчей, сыграет с Реалом и Динамо
ФК Шахтер

«Шахтер» в соцсетях напомнил болельщикам, что команду в октябре ждет невероятно насыщенный календарь матчей.

Команда Игора Йовичевича за месяц проведет 9 матчей, включая два встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов, а также битву с «Динамо» в УПЛ.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Veter
Ну на спаррингах с Реалом сильно выкладываться не стоит и главное без травм. 
А остальное надо выигрывать.)
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+2
Gargantua
они и до этого "боксинг дей" очки брали в основном на везении, а тут ожидается крутое пике
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0
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