Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выбрал из-за амбиций. У Шахова были предложения не только от Зари
Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 11:12 |
346
1

Выбрал из-за амбиций. У Шахова были предложения не только от Зари

Игрок выбрал более амбициозную команду

29 сентября 2022, 11:12 |
346
1
Выбрал из-за амбиций. У Шахова были предложения не только от Зари
ФК Заря

По информации ТаТоТаке, хавбек Евгений Шахов, который перебрался в «Зарю», имел вариант продолжения карьеры в «Черноморце».

Однако игрок выбрал «Зарю», но не из-за финансов. При более-менее равных предложениях Шахов перешел в команду, которая планирует бороться за верхние позиции в таблице.

Тогда как в «Черноморце» игроку сказали, что у команды сейчас задача финишировать в топ-10.

Ранее одесский клуб хотел подписать Владлена Юрченко, но футболист выбрал «Ворсклу».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой вратарь Шахтера перешел в Зарю
Источник: ради трансферов Ярмолюк и Сыч покинули Украину как волонтеры
Динамовский тренер для динамовцев. Что нужно знать о сборной Украины U-17
Заря Луганск Евгений Шахов Черноморец Одесса
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Футбол | 29 сентября 2022, 10:11 0
Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко

Николай выбыл на 6 месяцев

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 29 сентября 2022, 01:00 3
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Австралии с 22 сентября по 1 октября

Вновь в Украине. Шахтер вернулся из Польши
Футбол | 29.09.2022, 08:51
Вновь в Украине. Шахтер вернулся из Польши
Вновь в Украине. Шахтер вернулся из Польши
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Футбол | 28.09.2022, 16:17
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
Футбол | 28.09.2022, 21:18
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Тут надо указывать Шахов jr,  потому что ещё играл  и жив отец  Шахов старший 
которого переманили из Металлурга Зп в Днепр и потому младший уже начал там карьеру. 
Они оба Евгении
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
Последний матч Петракова? Состав сборной Украины на игру против Шотландии
27.09.2022, 20:20 44
Футбол
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
28.09.2022, 15:45
Война
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
28.09.2022, 00:23 2
Футбол
Бегут как крысы. Рашисткая топ-спортсменка уехала из страны
Бегут как крысы. Рашисткая топ-спортсменка уехала из страны
28.09.2022, 11:15
Другие виды
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
ФОТО 18+. Первая из UFC. Марина Мороз будет сниматься для Playboy
27.09.2022, 18:23 2
MMA
Свитолина назвала главную цель после возвращения на корт
Свитолина назвала главную цель после возвращения на корт
27.09.2022, 17:20
Теннис
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
27.09.2022, 15:10 25
Футбол
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
27.09.2022, 20:23 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности