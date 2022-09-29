Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 11:12 |
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Выбрал из-за амбиций. У Шахова были предложения не только от Зари
Игрок выбрал более амбициозную команду
29 сентября 2022, 11:12 |
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По информации ТаТоТаке, хавбек Евгений Шахов, который перебрался в «Зарю», имел вариант продолжения карьеры в «Черноморце».
Однако игрок выбрал «Зарю», но не из-за финансов. При более-менее равных предложениях Шахов перешел в команду, которая планирует бороться за верхние позиции в таблице.
Тогда как в «Черноморце» игроку сказали, что у команды сейчас задача финишировать в топ-10.
Ранее одесский клуб хотел подписать Владлена Юрченко, но футболист выбрал «Ворсклу».
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