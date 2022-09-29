Выбрал из-за амбиций. У Шахова были предложения не только от Зари

По информации ТаТоТаке, хавбек Евгений Шахов, который перебрался в «Зарю», имел вариант продолжения карьеры в «Черноморце».

Однако игрок выбрал «Зарю», но не из-за финансов. При более-менее равных предложениях Шахов перешел в команду, которая планирует бороться за верхние позиции в таблице.

Тогда как в «Черноморце» игроку сказали, что у команды сейчас задача финишировать в топ-10.

Ранее одесский клуб хотел подписать Владлена Юрченко, но футболист выбрал «Ворсклу».