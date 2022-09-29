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Португалия
29 сентября 2022, 10:17 | Обновлено 29 сентября 2022, 10:28
203
0

ВИДЕО. Легендарный Фигу стал рекордсменом Книги достижений Гиннесса

Экс-хавбек «Реала» и «Барселоны» сыграл в футбол в необычном месте

29 сентября 2022, 10:17 | Обновлено 29 сентября 2022, 10:28
203
0
ВИДЕО. Легендарный Фигу стал рекордсменом Книги достижений Гиннесса
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу

49-летний Луиш Фигу и семь фанатов футбола стали авторами мирового рекорда Гиннесса по игре в футболу на большой высоте. Они провели поединок, будучи над Землей более чем в 6 километрах.

Импровизированный футбольный матч Фигу и Ко провели на борту самолета, который был оборудован небольшим полем. Полет лайнера проходил по параболической траектории, что позволило добиться невесомости. За игрой наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса.

Луиш Фигу ранее выступал за «Спортинг», «Реал», «Барселону», «Интер» и сборную Португалии. Он четырехкратный чемпион Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча» 2000 года.

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Луиш Фигу
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