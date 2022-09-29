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  4. Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 10:11 |
767
2

Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко

Николай выбыл на 6 месяцев

29 сентября 2022, 10:11 |
767
2
Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

По информации ТаТоТаке, новичок «Динамо» Джастин Лонвейк, который недавно подписал контракт с клубом, не брался в качестве вингера.

Хотя игрок может действовать слева и справа в полузащите, главной задачей 22-летнего футболиста является замена Николая Шапаренко, который из-за травмы выбыл ориентировочно на 6 месяцев.

Активизация по трансферу хавбека началась именно после травмы Шапаренко.

При этом у Лонвейка были варианты в Серии A и Бундеслиге, но «Динамо» оказалось самым настойчивым.

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Источник ТаТоТаке
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Gargantua
ну это логично
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Умник
Ше правда?. А я думал Бущану, в это невозможно поверить.
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