Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко

По информации ТаТоТаке, новичок «Динамо» Джастин Лонвейк, который недавно подписал контракт с клубом, не брался в качестве вингера.

Хотя игрок может действовать слева и справа в полузащите, главной задачей 22-летнего футболиста является замена Николая Шапаренко, который из-за травмы выбыл ориентировочно на 6 месяцев.

Активизация по трансферу хавбека началась именно после травмы Шапаренко.

При этом у Лонвейка были варианты в Серии A и Бундеслиге, но «Динамо» оказалось самым настойчивым.