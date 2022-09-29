Источник: Динамо взяло новичка Лонвейка на замену Шапаренко
Николай выбыл на 6 месяцев
По информации ТаТоТаке, новичок «Динамо» Джастин Лонвейк, который недавно подписал контракт с клубом, не брался в качестве вингера.
Хотя игрок может действовать слева и справа в полузащите, главной задачей 22-летнего футболиста является замена Николая Шапаренко, который из-за травмы выбыл ориентировочно на 6 месяцев.
Активизация по трансферу хавбека началась именно после травмы Шапаренко.
При этом у Лонвейка были варианты в Серии A и Бундеслиге, но «Динамо» оказалось самым настойчивым.
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