ФОТО. Техспонсор сборной Дании презентовал на ЧМ-2022 форму-протест

Технический спонсор национальной команды Дании компания Hummel Sport выпустила три комплекта игровой формы для сборной — красного, белого и черного цветов. В них эмблема национальной федерации Дании и логотип компания практически незаметны.

«С новой формой сборной Дании мы хотели послать двойной сигнал. Идея формы не только вдохновлена Евро-92, отдавая дань величайшему футбольному успеху Дании, но и выступает против Катара и нарушений им прав человека. Вот почему мы сделали почти незаметными все детали, включая наш логотип и шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей.

Мы всегда поддерживаем сборную Дании, но это не то же самое, что поддерживать Катар как принимающую страну. Мы считаем, что спорт должен объединять людей», — сказано в релизе компании.

Кроме этого в Hummel Sport специально пояснили выбор черного цвета для третьего комплекта.

«Черный — цвет траура. Идеальный цвет для третьей футболки сборной Дании на чемпионате мира в этом году. Хотя мы все время поддерживаем сборную Дании, не следует путать это с поддержкой турнира, стоившего жизни тысячам людей. Мы хотим сделать заявление о ситуации с соблюдением прав человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы для чемпионата мира по футболу», — дополнили в компании.

Сборная Дании на чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября, сыграет в группе с командами Франции, Австралии и Туниса.