Италия29 сентября 2022, 03:15 |
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ДИДА: «Меньян – один из лучших в мире»
Экс-вратарь «Милана» – о нынешнем страже ворот «россонери»
29 сентября 2022, 03:15 |
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Бывший голкипер «Милана» Дида, ныне занимающий должность наставника вратарей, оценил уровень Майка Меньяна.
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«Думаю, прямо сейчас Меньян входит в число шести или десяти лучших вратарей в мире. Он постоянно совершенствуется. Я научил его тому, чему когда-то научился сам. Играть в «Милане» – огромная ответственность. Когда он только пришёл, ему не хватало базовых технических основ, но он становится лучше с каждым днём», - заявил Дида.
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