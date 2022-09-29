ДИДА: «Меньян – один из лучших в мире»

Бывший голкипер «Милана» Дида, ныне занимающий должность наставника вратарей, оценил уровень Майка Меньяна.

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«Думаю, прямо сейчас Меньян входит в число шести или десяти лучших вратарей в мире. Он постоянно совершенствуется. Я научил его тому, чему когда-то научился сам. Играть в «Милане» – огромная ответственность. Когда он только пришёл, ему не хватало базовых технических основ, но он становится лучше с каждым днём», - заявил Дида.