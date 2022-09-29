Испания29 сентября 2022, 01:49 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала экс-вратаря Атлетика
Яго Эррерин вернулся в Ла Лигу
29 сентября 2022, 01:49 |
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Состав испанской «Валенсии» пополнил опытный вратарь Яго Эррерин, который последние два месяца пребывал в статусе свободного агента.
«Летучие мыши» подписали с 34-летним голкипером контракт до конца сезона-2022/23 в связи с травмой Хауме Доменека, выбывшего на длительный срок.
Эррерин ранее выступал за «Атлетик» из Бильбао, «Нумансию» и «Леганес». Его предыдущей командой был саудовский «Аль-Раед».
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