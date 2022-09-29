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Англия
29 сентября 2022, 01:27 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:36
39
0

Магуайр может пропустить манкунианское дерби

Травма может не позволить англичанину вернуться в строй к ближайшему туру Премьер-лиги

29 сентября 2022, 01:27 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:36
39
0
Магуайр может пропустить манкунианское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр может пропустить матч 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Отмечается, что футболист вернулся в клуб после матчей Лиги наций с мышечной травмой. Она может не позволить англичанину вернуться в строй к ближайшему туру Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» 2 октября. Начало в 16:00 по Киеву.

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Гарри Магуайр Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Источник Daily Mail
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