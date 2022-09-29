Англия29 сентября 2022, 01:27 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:36
39
0
Магуайр может пропустить манкунианское дерби
Травма может не позволить англичанину вернуться в строй к ближайшему туру Премьер-лиги
29 сентября 2022, 01:27 | Обновлено 29 сентября 2022, 01:36
39
0
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр может пропустить матч 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Отмечается, что футболист вернулся в клуб после матчей Лиги наций с мышечной травмой. Она может не позволить англичанину вернуться в строй к ближайшему туру Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» 2 октября. Начало в 16:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2022, 00:23 0
Смотрите видеообзор товарищеского матча, который прошел в Санта-Кларе
Футбол | 28 сентября 2022, 16:17 10
Динияр Билялетдинов 19 лет назад проходил воинскую службу
Футбол | 28.09.2022, 08:16
Баскетбол | 29.09.2022, 01:00
Футбол | 28.09.2022, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.09.2022, 23:38 134
28.09.2022, 00:39 1
27.09.2022, 20:23 27
27.09.2022, 17:43 2
27.09.2022, 01:49
27.09.2022, 18:23 2
27.09.2022, 20:20 44
Война