Магуайр может пропустить манкунианское дерби

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр может пропустить матч 9-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Отмечается, что футболист вернулся в клуб после матчей Лиги наций с мышечной травмой. Она может не позволить англичанину вернуться в строй к ближайшему туру Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» 2 октября. Начало в 16:00 по Киеву.