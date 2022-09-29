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  4. ИНЬЕСТА: «Неймар – один из лучших футболистов современности»
Чемпионат мира
29 сентября 2022, 00:20 |
70
0

ИНЬЕСТА: «Неймар – один из лучших футболистов современности»

Испанец позитивно высказался о бывшем одноклубнике

29 сентября 2022, 00:20 |
70
0
ИНЬЕСТА: «Неймар – один из лучших футболистов современности»
Instagram. Иньеста и Неймар

Экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением относительно бывшего одноклубника Неймара, который сейчас выступает за французский «ПСЖ»:

«О Неймаре могу сказать только добрые слова. Для меня он один из лучших игроков, с которыми я делил раздевалку и поле. Он настоящая футбольная машина. Думаю, когда мы говорим о футболе, мы имеем в виду зрелище и удовольствие.

Люди наслаждаются игрой футболистов. Видеть Неймара на поле — это то наслаждение, о котором я говорю».

Ранее об отношениях с Неймаром рассказал Месси.

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Андрес Иньеста Барселона Неймар ПСЖ
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Источник OneFootball
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