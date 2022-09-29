ИНЬЕСТА: «Неймар – один из лучших футболистов современности»
Испанец позитивно высказался о бывшем одноклубнике
Экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением относительно бывшего одноклубника Неймара, который сейчас выступает за французский «ПСЖ»:
«О Неймаре могу сказать только добрые слова. Для меня он один из лучших игроков, с которыми я делил раздевалку и поле. Он настоящая футбольная машина. Думаю, когда мы говорим о футболе, мы имеем в виду зрелище и удовольствие.
Люди наслаждаются игрой футболистов. Видеть Неймара на поле — это то наслаждение, о котором я говорю».
Ранее об отношениях с Неймаром рассказал Месси.
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