ИНЬЕСТА: «Неймар – один из лучших футболистов современности»

Экс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением относительно бывшего одноклубника Неймара, который сейчас выступает за французский «ПСЖ»:

«О Неймаре могу сказать только добрые слова. Для меня он один из лучших игроков, с которыми я делил раздевалку и поле. Он настоящая футбольная машина. Думаю, когда мы говорим о футболе, мы имеем в виду зрелище и удовольствие.

Люди наслаждаются игрой футболистов. Видеть Неймара на поле — это то наслаждение, о котором я говорю».

Ранее об отношениях с Неймаром рассказал Месси.