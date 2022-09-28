Кто, кроме Мудрика? 4 претендента на лучшего игрока сентября в Шахтере
На награду также претендуют Марьян Швед, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко
Донецкий «Шахтер» проводит голосование для определения лучшего игрока команды в сентябре.
Есть 4 претендента на награду. В их числе: Михаил Мудрик, Марьян Швед, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко.
В матчах сентября Мудрик забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а у Шведа 3 забитых мяча.
⚒ Час обирати! Хто був найкращим гравцем «Шахтаря» у вересні? 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 27, 2022
Матвієнко, Степаненко, Швед або Мудрик? Голосуйте в опитуванні в нашому Telegram-каналі ⬇https://t.co/fPFZ7qQjvK pic.twitter.com/KJLMdzUpCs
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