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  4. Кто, кроме Мудрика? 4 претендента на лучшего игрока сентября в Шахтере
Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 22:27 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:38
300
2

Кто, кроме Мудрика? 4 претендента на лучшего игрока сентября в Шахтере

На награду также претендуют Марьян Швед, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко

28 сентября 2022, 22:27 | Обновлено 28 сентября 2022, 22:38
300
2
Кто, кроме Мудрика? 4 претендента на лучшего игрока сентября в Шахтере
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» проводит голосование для определения лучшего игрока команды в сентябре.

Есть 4 претендента на награду. В их числе: Михаил Мудрик, Марьян Швед, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко.

В матчах сентября Мудрик забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а у Шведа 3 забитых мяча.

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Шахтер Донецк лучший игрок Михаил Мудрик Марьян Швед Тарас Степаненко Николай Матвиенко
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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Gargantua
за матчи в ЛЧ Мудрик конечно лучший.
хотя в УПЛ он был никакой
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Иван Иванов
ЗСУ топ1, Мудрик топ2
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