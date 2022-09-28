Кто, кроме Мудрика? 4 претендента на лучшего игрока сентября в Шахтере

Донецкий «Шахтер» проводит голосование для определения лучшего игрока команды в сентябре.

Есть 4 претендента на награду. В их числе: Михаил Мудрик, Марьян Швед, Тарас Степаненко и Николай Матвиенко.

В матчах сентября Мудрик забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а у Шведа 3 забитых мяча.