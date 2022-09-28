Тоттенхэм нацелился на Яна Облака
Словенский голкипер может покинуть «Атлетико» Мадрид
«Тоттенхэм» приступил к поиску замены голкиперу-ветерану команды Уго Льорису. По информации английских СМИ, приоритетной целью является Ян Облак из «Атлетико» Мадрид.
Его кандидатуру уже обсуждали спортивный директор «Шпор» Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте. Также на 29-летнего словенца претендует «Манчестер Юнайтед».
Контракт Облака с «Атлетико» Мадрид рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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