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Англия
28 сентября 2022, 22:05 |
129
0

Тоттенхэм нацелился на Яна Облака

Словенский голкипер может покинуть «Атлетико» Мадрид

28 сентября 2022, 22:05 |
129
0
Тоттенхэм нацелился на Яна Облака
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Облак

«Тоттенхэм» приступил к поиску замены голкиперу-ветерану команды Уго Льорису. По информации английских СМИ, приоритетной целью является Ян Облак из «Атлетико» Мадрид.

Его кандидатуру уже обсуждали спортивный директор «Шпор» Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте. Также на 29-летнего словенца претендует «Манчестер Юнайтед».

Контракт Облака с «Атлетико» Мадрид рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Источник Evening Standard
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