Тоттенхэм нацелился на Яна Облака

«Тоттенхэм» приступил к поиску замены голкиперу-ветерану команды Уго Льорису. По информации английских СМИ, приоритетной целью является Ян Облак из «Атлетико» Мадрид.

Его кандидатуру уже обсуждали спортивный директор «Шпор» Фабио Паратичи и главный тренер Антонио Конте. Также на 29-летнего словенца претендует «Манчестер Юнайтед».

Контракт Облака с «Атлетико» Мадрид рассчитан до лета 2028 года, трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.