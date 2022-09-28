Карагюмрюк подписал экс-звезду Интера и Ромы
Адем Льяич останется в Турции
Турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» официально сообщил о подписании Адема Льяича. Контракт с 30-летним сербским полузащитником рассчитан на полтора годаи вступит в силу со следующего трансферного окна.
С июля Льяич находился в статусе свободного агента. С 2018 года он выступал за другой турецкий клуб – «Бешикташ».
Ранее Льяич также выступал за «Партизан», «Фиорентину», «Рому», «Интер» и «Торино». Провел 47 матчей и забил 9 голов за сборную Сербии.
📣Adem Ljajic Karagümrük'te— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 28, 2022
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/NwnjUckAi8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о последней игре сборной в 2022-м. И, возможно, о последней игре Петракова
Игрок провел за сборную 112 матчей