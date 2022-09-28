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Турция
28 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:44
362
0

Карагюмрюк подписал экс-звезду Интера и Ромы

Адем Льяич останется в Турции

28 сентября 2022, 21:20 | Обновлено 28 сентября 2022, 21:44
362
0
Карагюмрюк подписал экс-звезду Интера и Ромы
ФК Фатих Карагюмрюк

Турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» официально сообщил о подписании Адема Льяича. Контракт с 30-летним сербским полузащитником рассчитан на полтора годаи вступит в силу со следующего трансферного окна.

С июля Льяич находился в статусе свободного агента. С 2018 года он выступал за другой турецкий клуб – «Бешикташ».

Ранее Льяич также выступал за «Партизан», «Фиорентину», «Рому», «Интер» и «Торино». Провел 47 матчей и забил 9 голов за сборную Сербии.

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Адем Льяич Фатих Карагюмрюк свободный агент
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