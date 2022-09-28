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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Магуайр – испуганный кролик»
Англия
28 сентября 2022, 20:32 |
266
0

Джейми КАРРАГЕР: «Магуайр – испуганный кролик»

Легенда английского футбола – о защитнике «Манчестер Юнайтед»

28 сентября 2022, 20:32 |
266
0
Джейми КАРРАГЕР: «Магуайр – испуганный кролик»
Instagram. Джейми Каррагер

Легенда английского футбола Джейми Каррагер резко раскритиковал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра:

«Хочу задать Магуайру следующий вопрос: в тебе ещё осталась спортивная злость? Слишком часто кажется, что на его плечи возложены все тяготы этого мира, он будто испуганный кролик, а не авторитетный центральный защитник, которым он когда-то считался.

Думаю, что на клубном уровне уже слишком поздно пытаться что-то исправить. Ещё в прошлом году я говорил, что он борется за свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ему нужно заканчивать в этом клубе, это должен быть его последний сезон там, чтобы он начал с чистого листа».

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Источник The Telegraph
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